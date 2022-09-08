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7 часов назад

В Японии назвали неожиданный итог спецоперации, которого добился Путин

Ura.Ru

Появление целого ряда стран, которые пытаются сблизиться с Россией, если их национальные интересы совпадают — неожиданный итог спецоперации. Об этом сообщило японское издание Yahoo Japan.

Назван неожиданный итог спецоперации, которого добился Путин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Активное расширение „незападного мира“ и появление целого ряда стран, которые ставят свои национальные интересы на первое место и пытаются сближаться с Россией на прагматической основе, если их национальные интересы совпадают, дает сильный стимул для Путина. Можно сказать, что это самый большой и даже несколько неожиданный урожай, который он собрал за последние полгода», — сообщает японское издание.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал, что Россия поставит Европу на колени. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Он назвал одной из главных целей спецоперации освобождение и защиту территорий Донбасса.

В мире,Виктор Орбан,Владимир Путин,
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