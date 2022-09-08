Назван неожиданный итог спецоперации, которого добился Путин

«Активное расширение „незападного мира“ и появление целого ряда стран, которые ставят свои национальные интересы на первое место и пытаются сближаться с Россией на прагматической основе, если их национальные интересы совпадают, дает сильный стимул для Путина. Можно сказать, что это самый большой и даже несколько неожиданный урожай, который он собрал за последние полгода», — сообщает японское издание.