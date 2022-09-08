Умерла королева Великобритании Елизавета II

В конце августа врачи посоветовали королеве отказаться от длительных переездов и путешествий. С тех пор она находилась в Шотландии.

В феврале 2022 года исполнилось 70 лет со дня восшествия Елизаветы II на престол. Она царствовала дольше всех своих предшественников. До этого самый долгий срок правления был у королевы Виктории - она оставалась у власти 63 года и умерла, когда ей был 81 год.