Латвийская православная церковь отделилась от Московского патриархата

Пресс-служба парламента Латвии сообщает, что сейм утвердил отделение Латвийской православной церкви от Московского патриархата. Об этом сказано на официальном сайте латвийского правительства.

«Сейм в срочном порядке принял поправки, <...> устанавливающие полную независимость Латвийской православной церкви со всеми ее епархиями, приходами и учреждениями от власти какой-либо церкви за пределами Латвии (автокефальную церковь)», – сказано в сообщении.

Как заявил председатель комиссии сейма по правам человека и общественным делам Артус Кайминьш, такое решение «пойдёт на пользу православным верующим, всему обществу и национальной безопасности».

«С принятием закона была укреплена исторически существовавшая автономия и независимость Латвийской православной церкви, устраняя влияние и власть Русской православной церкви над нашей православной церковью», – сообщил Кайминьш.