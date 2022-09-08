Вучич: Приштина планирует оккупацию Косово

«Если вы попросите людей в Брюсселе повлиять на них, чтобы не предпринимали ничего против сербского народа, они вам скажут, что все в порядке, так как одну малую проблему решили, а потому будет хуже. Предупреждаю и одних и других: не стану больше их просить, чтобы они этого не делали. Сербский народ ни насилие, ни нарушение международного права больше терпеть не будет», – подчеркнул президент Сербии.