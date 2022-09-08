Вучич: Приштина планирует оккупацию Косово

Сербский президент Александр Вучич заявил, что Косовоалбанские власти в Приштине спланировали тихую оккупацию севера Косово и Метохии. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Албанцы пытаются тайком с помощью своих сил поддержки из Квинты (США, Великобритания, ФРГ, Франция, Италия – ред.), по-тихому занять и оккупировать север Косово и Метохии. Их так называемый министр внутренних дел хочет полностью контролировать озеро Газиводе, что означало бы новое нарушение Брюссельских соглашений», – заявил Вучич гражданам во время посещения открытие фабрики в городе Пожаревац.
Он также напомнил, что, согласно установленным соглашениям, специальные подразделения МВД самопровозглашенной республики не имеют права пересекать границы севера Косово без разрешения глав муниципалитетов.
«Если вы попросите людей в Брюсселе повлиять на них, чтобы не предпринимали ничего против сербского народа, они вам скажут, что все в порядке, так как одну малую проблему решили, а потому будет хуже. Предупреждаю и одних и других: не стану больше их просить, чтобы они этого не делали. Сербский народ ни насилие, ни нарушение международного права больше терпеть не будет», – подчеркнул президент Сербии.
27 августа Белград и Приштина пришли к компромиссу о въезде и выезде албанцев и сербов с косовоалбнаскими и сербскими документами из центральной Сербии в Косово и Метохию. При этом на КПП размещены предупреждения, что использование личных документов, которые были выданы со стороны Приштины, разрешается исключительно из практических соображений, что не может трактоваться как признание Белградом независимости Косово. Кроме того, власти Приштины требуют от местных сербов перерегистрировать автомобили, которые используют номера, выданные властями Сербии.
Ранее стало известно, что Сербия отказалась вводить ограничения по расходу электроэнергии для граждан.