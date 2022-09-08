«Верх недальновидности»: экономист о решении ЕЦБ резко повысить базовую ставку

Европейцы занимаются ключевой ставкой тогда, когда им надо бороться с инфляцией. У них что в Европе, что в Америке в голове есть жесткая сцепка, что когда повышается инфляция, то с ней борются только повышенной ключевой ставкой. Они считают, что это монетарная инфляция, таким образом европейцы ограничивают доступ к деньгам и считают, что так могут подавить инфляцию. Собственно, по этому пути они и пошли.



Надо понимать, что для Европы повышение базовой ставки на 0,75 пунктов - это очень серьезно. Обычно этой ставкой орудуют мягче. Но они не понимают одной простой и элементарной вещи: их нынешний кризис и энергокризис спровоцирован не экономическими факторами, не циклическими причинами, а он спровоцирован реальным, физическим дефицитом топливно-энергетических ресурсов на европейском рынке. Причем это все они спровоцировали сами.



Этот физический недостаток спровоцировал рост цен на энергоносители, кроме того там намечался продовольственный кризис, отсюда пошел рост цен по цепочке. И бороться с этим ростом цен повышением ключевой ставки абсолютно бесполезно и бессмысленно. Более того, это даже затрудняет функционирование экономики. На таком тяжелом периоде оказывать дополнительное давление на экономику с помощью повышенной ключевой ставки - это верх недальновидности и непонимания той ситуации, которая там у них существует. У европейцев инфляционные явления спровоцированы дефицитом сырья и энергоносителей, но это лечится не манипуляциями в денежной сфере, а принятием мер по доставке физических объемов топлива и сырья, что, как мы знаем, связано с поставками из России.



Европейцы попробовали заместить поставки из России поставками из каких-то других источников, но ничего не получается. Значит, для них единственный выход по спасению экономики и нормализации инфляции - это включение газопотока со стороны России. А от того, что они будут поднимать ставку, газа в Европе не прибавится. В экономике не все решается деньгами и ценой.

Михаил Беляев Кандидат экономических наук