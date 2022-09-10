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1 час назад

ФБР устроило обыски у десятков сторонников Трампа

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

В четверг у 35 сторонников экс-президента США Дональда Трампа прошли обыски, сообщил его бывший советник Стив Бэннон, сравнив ФБР с Гестапо.

ФБР вломилось к десяткам сторонников Трампа
Фото: EPAEPA

Как заявил Бэннон, «ФБР провело 35 обысков у высокопоставленных членов MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку вновь великой» – лозунг Трампа). При этом агенты ФБР «вышибали двери, заваливали людей», изъяли множество предметов и устройств, а также вели себя «по технологии Гестапо», сказал он.

В четверг Бэннону предъявили обвинения по шести пунктам, включая отмывание денег, преступный сговор и обман сторонников Трампа «с целью завладеть их собственностью» при сборе средств на строительство стены на границе с Мексикой. Бэннон вышел на свободу под залог, передает РИА «Новости».

Напомним, сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа во Флориде, предположительно, в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении с документами. В списке изъятого значатся коробки с документами, заметки, фотографии и совершенно секретные бумаги. Трамп уверен, что президент США Джо Байден знал о предстоящих обысках. Трамп назвал изъятые ФБР документы рассекреченными. Он заявил при этом, что агенты ФБР во время обыска в его поместье могли подкинуть любые улики.

Обыски в поместье Трампа повысили популярность его соцсети Truth Social

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