ФБР вломилось к десяткам сторонников Трампа

В четверг у 35 сторонников экс-президента США Дональда Трампа прошли обыски, сообщил его бывший советник Стив Бэннон, сравнив ФБР с Гестапо.

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Как заявил Бэннон, «ФБР провело 35 обысков у высокопоставленных членов MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку вновь великой» – лозунг Трампа). При этом агенты ФБР «вышибали двери, заваливали людей», изъяли множество предметов и устройств, а также вели себя «по технологии Гестапо», сказал он.

В четверг Бэннону предъявили обвинения по шести пунктам, включая отмывание денег, преступный сговор и обман сторонников Трампа «с целью завладеть их собственностью» при сборе средств на строительство стены на границе с Мексикой. Бэннон вышел на свободу под залог, передает РИА «Новости».