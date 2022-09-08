Букингемский дворец отменил смену караула

В Букингемском дворце отменили церемонию смены караула. Это произошло на фоне новостей об ухудшении здоровья королевы Елизаветы II. Об этом сообщает издание Mirror.
Отмечается, что у входа во дворец появилась табличка с надписью:
«Сегодня церемонии смены караула не будет».
Кроме того, корреспондент BBC вышел в эфир в чёрном костюме, а шапка официального сайта канала также сменила цвет на чёрный.
Ранее в Букингемском дворце сообщили, что врачи рекомендовали королеве Елизаветы II оставаться под медицинским наблюдением из-за ухудшения здоровья. Позже в шотландский замок Балморал, в котором сейчас находится королева, приехали все четверо её детей.