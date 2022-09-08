Букингемский дворец отменил смену караула

В Букингемском дворце отменили церемонию смены караула. Это произошло на фоне новостей об ухудшении здоровья королевы Елизаветы II. Об этом сообщает издание Mirror.

Отмечается, что у входа во дворец появилась табличка с надписью:

«Сегодня церемонии смены караула не будет».

Кроме того, корреспондент BBC вышел в эфир в чёрном костюме, а шапка официального сайта канала также сменила цвет на чёрный.