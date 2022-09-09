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6 часов назад

Принц Гарри не успел проститься с Елизаветой II

Газета.Ruиещё 14

Принц Гарри не успел попрощаться с бабушкой, так как прибыл в Шотландию уже после смерти Елизаветы II. Об этом сообщает PageSix.

Принц Гарри не успел проститься с Елизаветой II
Фото: ReutersReuters

Несмотря на то, что принц Гарри был в Великобритании в день, когда стало известно об ухудшении здоровья Елизаветы II, проститься с королевой он не успел. Сообщается, что в момент, когда королевская семья объявила о смерти Елизаветы, Гарри был на борту самолета. По данным журналистов издания, Гарри подъехал к замку Балморал лишь спустя несколько часов после смерти королевы.

Сообщение об ухудшении здоровья Елизаветы II появилось на сайте Букингемского дворца 8 сентября. Вечером того же дня стало известно, что королева Великобритании умерла в своем замке Балморал в Шотландии.

Ранее сообщалось, что королева умерла до того, как Уильям, Эндрю, Эдвард и Софи Уэссекс прибыли в Балморал.

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