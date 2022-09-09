Принц Гарри не успел проститься с Елизаветой II

Принц Гарри не успел попрощаться с бабушкой, так как прибыл в Шотландию уже после смерти Елизаветы II . Об этом сообщает PageSix.

Несмотря на то, что принц Гарри был в Великобритании в день, когда стало известно об ухудшении здоровья Елизаветы II, проститься с королевой он не успел. Сообщается, что в момент, когда королевская семья объявила о смерти Елизаветы, Гарри был на борту самолета. По данным журналистов издания, Гарри подъехал к замку Балморал лишь спустя несколько часов после смерти королевы.