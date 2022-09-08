Путешествие по странам Евросоюза — это привилегия, а не право человека. Такое совместное заявление сделали премьер-министры Литвы, Латвии, Эстонии и Польши после принятия запрета на въезд для россиян. Об этом пишет ФАН.

Напомним, что Литва, Латвия, Эстония и Польша согласовали временные ограничения для въезда россиян в Шенгенскую зону, которые должны вступить в силу до 19 сентября.

«Мы подчеркиваем, что это не полный запрет на въезд и что взаимно согласованные обоснованные исключения будут сохранены для диссидентов, гуманитарных случаев, членов семей, обладателей видов на жительство, для облегчения перевозки товаров и транспортных услуг, дипломатических миссий, транзита для путешествующих в и из Калининграда и т. д.», - говорится в заявлении.

Путешествия по Европейскому союзу являются привилегией, а не правом человека, говорится в совместном заявлении.

О том, что поездки по Европе - это привилегия, ранее говорила эстонский премьер-министр Кая Каллас. По ее словам, выдача туристических виз россиянам – это не право человека. Она также призвала прекратить выдачу шенгенских виз гражданам РФ.