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11 часов назад

«Путешествие по ЕС — это привилегия»: Прибалтика и Польша сделали заявление

Елена Прошина

Путешествие по странам Евросоюза — это привилегия, а не право человека. Такое совместное заявление сделали премьер-министры Литвы, Латвии, Эстонии и Польши после принятия запрета на въезд для россиян. Об этом пишет ФАН.

Напомним, что Литва, Латвия, Эстония и Польша согласовали временные ограничения для въезда россиян в Шенгенскую зону, которые должны вступить в силу до 19 сентября.

«Мы подчеркиваем, что это не полный запрет на въезд и что взаимно согласованные обоснованные исключения будут сохранены для диссидентов, гуманитарных случаев, членов семей, обладателей видов на жительство, для облегчения перевозки товаров и транспортных услуг, дипломатических миссий, транзита для путешествующих в и из Калининграда и т. д.», - говорится в заявлении.

Путешествия по Европейскому союзу являются привилегией, а не правом человека, говорится в совместном заявлении.

Прибалтика отказалась пускать к себе россиян с шенгеном

О том, что поездки по Европе - это привилегия, ранее говорила эстонский премьер-министр Кая Каллас. По ее словам, выдача туристических виз россиянам – это не право человека. Она также призвала прекратить выдачу шенгенских виз гражданам РФ.

Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу озвучил призыв к россиянам, чтобы они не приезжали в страну, т.к. их там не приветствуют. На заявление уже отреагировал руководитель пресс-службы губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков. По его словам, призыв министра - это «проявление геноцида».

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