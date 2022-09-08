Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси объяснил свое предложение по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС. Как сообщает РИА Новости, он хочет, чтобы Россия и Украина заключили соглашение о защите и неприкосновенности атомной электростанции.
«Идея состоит в том, чтобы сказать русским и украинцам: вы принципиально согласны с тем, что станцию нельзя атаковать?» — сказал Гросси.
Глава организации добавил, что уже связался с представителями Москвы и Киева. По словам Гросси, стороны встретятся для изучения плана в течение «10 дней или максимум двух недель».
Напомним, что ЗАЭС перешла под контроль российских войск в ходе освобождения Запорожской области. После этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно обстреливали территорию станции.
Накануне на станции побывала миссия МАГАТЭ, которая оценила обстановку. По итогам визита Гросси предложил создать зону безопасности вокруг ЗАЭС. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал, что идея главы агентства пока «рыхлая и сырая», однако ее «вектор заслуживает внимания».