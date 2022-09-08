Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси объяснил свое предложение по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС. Как сообщает РИА Новости, он хочет, чтобы Россия и Украина заключили соглашение о защите и неприкосновенности атомной электростанции.

«Идея состоит в том, чтобы сказать русским и украинцам: вы принципиально согласны с тем, что станцию нельзя атаковать?» — сказал Гросси.

Глава организации добавил, что уже связался с представителями Москвы и Киева. По словам Гросси, стороны встретятся для изучения плана в течение «10 дней или максимум двух недель».

Напомним, что ЗАЭС перешла под контроль российских войск в ходе освобождения Запорожской области. После этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно обстреливали территорию станции.