Экс-президент Франции призвал Париж продолжать вооружать ВСУ

Бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что его страна должна наращивать собственный военный бюджет, а также продолжать поставлять вооружения украинской армии. Об этом он сказал в эфире радиостанции France Inter, сообщает РИА «Новости».

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«Нужно поставлять Украине столько оружия, сколько возможно. Больше, если оно у нас есть. Это означает, что необходимо увеличивать расходы на наш собственный военный бюджет. Это усилие, это жертва, но нужно продолжать это делать», — считает он.

Экс-президент республики уверен, что есть два возможных варианта развития событий на Украине.

«Первый — это сохранение статус-кво: российская армия остается на занятых ей территориях, так как украинская армия не способна их вернуть, и война переходит в статус «замороженного» конфликта. Это победа для Владимира Путина. Второй — продолжать поставлять оружие Украине, вводить санкции против РФ — неважно, какой ценой для нас, — и политически изолировать Россию», — отметил Олланд.

При этом бывший лидер Франции подчеркнул, что китайская сторона без сомнения «с интересом будет наблюдать» за этим в контексте ситуации вокруг Тайваня.