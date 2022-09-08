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15 часов назад

Экс-президент Франции Олланд призвал Париж продолжать вооружать ВСУ

Газета.Ru

Бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что его страна должна наращивать собственный военный бюджет, а также продолжать поставлять вооружения украинской армии. Об этом он сказал в эфире радиостанции France Inter, сообщает РИА «Новости».

Экс-президент Франции призвал Париж продолжать вооружать ВСУ
Фото: ReutersReuters

«Нужно поставлять Украине столько оружия, сколько возможно. Больше, если оно у нас есть. Это означает, что необходимо увеличивать расходы на наш собственный военный бюджет. Это усилие, это жертва, но нужно продолжать это делать», — считает он.

Экс-президент республики уверен, что есть два возможных варианта развития событий на Украине.

«Первый — это сохранение статус-кво: российская армия остается на занятых ей территориях, так как украинская армия не способна их вернуть, и война переходит в статус «замороженного» конфликта. Это победа для Владимира Путина. Второй — продолжать поставлять оружие Украине, вводить санкции против РФ — неважно, какой ценой для нас, — и политически изолировать Россию», — отметил Олланд.

При этом бывший лидер Франции подчеркнул, что китайская сторона без сомнения «с интересом будет наблюдать» за этим в контексте ситуации вокруг Тайваня.

Ранее экс-глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль обвинила президента Франции Эммануэля Макрона в дискредитации дипломатии. По ее мнению, Макрон нарушил ряд существенных элементов дипломатии, позволив не только снимать себя во время телефонных переговоров с мировыми лидерами, но и разрешив публикацию документального фильма с фрагментами данных бесед.

В мире,Карин Кнайсль,Эммануэль Макрон,Франсуа Олланд,Владимир Путин,
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