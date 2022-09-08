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30 минут назад

Новым генсеком НАТО может стать этническая украинка

Рамблер

На пост генсека НАТО рассматривают кандидатуру вице-премьера и министра финансов Канады Христи Фриланд, которая является этнической украинкой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на канадский телеканал CBC.

Новым генсеком НАТО может стать этническая украинка
Фото: ReutersReuters

«Есть несколько высококвалифицированных женщин, которые могли бы быть очень хорошими кандидатами. Кажется, есть некоторый импульс к тому, чтобы женщина стала следующим (генсекретарем)», - цитирует канал слова источника.

По данным CBC, как минимум четыре источника говорили о том, что Фриланд находится в «середине стаи» женщин, которые могли бы стать генсеком. Отмечается, что ее знание русского языка и особенностей «работы Кремля» стало бы большим преимуществом.

Однако, чтобы занять этот пост Фриланд и канадскому премьеру Джастину Трюдо придется немало потрудиться. В частности, активно действовать в дипломатических кругах.

Напомним, 1 октября 2022 года должен был уйти в отставку нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг. Однако в ходе саммита лидеры стран альянса продлили его полномочия до 30 сентября 2023 года. В СМИ обсуждалось, что следующим генсеком организации может стать женщина. Назывались имена экс-президентов Хорватии, Литвы и Эстонии Колинды Грабар-Китарович, Дали Грибаускайте и Керсти Кальюлайд.

В мире,Керсти Кальюлайд,Йенс Столтенберг,Джастин Трюдо,НАТО,
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