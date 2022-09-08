Новым генсеком НАТО может стать этническая украинка

На пост генсека НАТО рассматривают кандидатуру вице-премьера и министра финансов Канады Христи Фриланд, которая является этнической украинкой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на канадский телеканал CBC.
«Есть несколько высококвалифицированных женщин, которые могли бы быть очень хорошими кандидатами. Кажется, есть некоторый импульс к тому, чтобы женщина стала следующим (генсекретарем)», - цитирует канал слова источника.
По данным CBC, как минимум четыре источника говорили о том, что Фриланд находится в «середине стаи» женщин, которые могли бы стать генсеком. Отмечается, что ее знание русского языка и особенностей «работы Кремля» стало бы большим преимуществом.
Однако, чтобы занять этот пост Фриланд и канадскому премьеру Джастину Трюдо придется немало потрудиться. В частности, активно действовать в дипломатических кругах.
Напомним, 1 октября 2022 года должен был уйти в отставку нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг. Однако в ходе саммита лидеры стран альянса продлили его полномочия до 30 сентября 2023 года. В СМИ обсуждалось, что следующим генсеком организации может стать женщина. Назывались имена экс-президентов Хорватии, Литвы и Эстонии Колинды Грабар-Китарович, Дали Грибаускайте и Керсти Кальюлайд.