Новым генсеком НАТО может стать этническая украинка

На пост генсека НАТО рассматривают кандидатуру вице-премьера и министра финансов Канады Христи Фриланд, которая является этнической украинкой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на канадский телеканал CBC.

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«Есть несколько высококвалифицированных женщин, которые могли бы быть очень хорошими кандидатами. Кажется, есть некоторый импульс к тому, чтобы женщина стала следующим (генсекретарем)», - цитирует канал слова источника.

По данным CBC, как минимум четыре источника говорили о том, что Фриланд находится в «середине стаи» женщин, которые могли бы стать генсеком. Отмечается, что ее знание русского языка и особенностей «работы Кремля» стало бы большим преимуществом.

Однако, чтобы занять этот пост Фриланд и канадскому премьеру Джастину Трюдо придется немало потрудиться. В частности, активно действовать в дипломатических кругах.