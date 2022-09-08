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1 час назад

Baijiahao: пророчество Путина застало Зеленского врасплох

Ura.Ru

Предсказание президента РФ Владимира Путина об «энергетическом самоубийстве» Евросоюза сбылось и застало президента Украины Владимира Зеленского врасплох. Об этом пишет китайская газета Baijiahao.

СМИ: "пророчество" Путина застало Зеленского врасплох
Фото: ТАССТАСС

«Президент Украины [Владимир] Зеленский явно не ожидал, что крупнейшим плательщиком за энергоресурсы России на самом деле является Европейский союз. Предсказание Путина сбылось», — сообщает издание.

В мае 2022 года президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтяном секторе назвал политику Евросоюза по газу и нефти энергетическим самоубийством, поясняет argumenti.ru.

Как в свою очередь уточняет китайская газета, по данным Финского центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), за полгода с начала спецоперации на Украине Россия заработала на экспорте энергоносителей 158 миллиардов евро и более половины от этой суммы заплатил ЕС.

Ранее глава компании «Роснефть Игорь Сечин также заявлял, что антироссийские санкции Евросоюза — это энергетическое самоубийство Европы. По его словам, ЕС проигрывают США свою субъектность и конкурентоспособность.

Западные страны вводят антироссийские санкции в связи с тем, что РФ проводит на Украине спецоперацию. Но в итоге, Европа сама столкнулась с последствиями своего решения.

В мире,Владимир Зеленский,Игорь Сечин,Владимир Путин,Роснефть,ЕС,
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