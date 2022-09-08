В Киеве резко ответили на предложение Берлускони по посредничеству

«Странные предложения от некоторых лиц стать посредниками между Украиной и Россией следует рассматривать как попытку использовать тему Украины, чтобы восстановить свое имя в своих странах. У любого посредника должны быть доверие, авторитет, значимость», — сказал Подоляк.