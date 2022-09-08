В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.80EUR 60.70
Войти в почту
11 часов назад

В Киеве заявили об отсутствии авторитета у Меркель и Берлускони

Lenta.ruиещё 3

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что у экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони отсутствует авторитет, необходимый для посредничества. Его цитирует РИА Новости.

В Киеве резко ответили на предложение Берлускони по посредничеству
Фото: ReutersReuters

«Странные предложения от некоторых лиц стать посредниками между Украиной и Россией следует рассматривать как попытку использовать тему Украины, чтобы восстановить свое имя в своих странах. У любого посредника должны быть доверие, авторитет, значимость», — сказал Подоляк.

Ранее Берлускони заявил, что мог бы стать вместе с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель посредником для урегулирования конфликта на Украине.

Против посредничества Меркель выступил лидер немецкой оппозиционной партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридрих Мерц. «Вместе с Европой мы находимся на стороне Украины и тем самым не являемся нейтральными в этом конфликте», — заявил он.

В мире,Михаил Подоляк,Фридрих Мерц,Владимир Зеленский,Сильвио Берлускони,Ангела Меркель,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители