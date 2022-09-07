В России назвали последствия для Эрдогана после обвинений коллег

Свежие заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в сторону западных коллег вполне укладываются в общую логику его политического поведения. При этом даже после обвинений в поставках некачественного оружия на Украину ожидать от Запада ограничений в отношении Эрдогана и всей Турции не приходится. Такие последствия для турецкого лидера в беседе с «Лентой.ру» назвал директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог Дмитрий Егорченков.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах со своим сербским коллегой Александром Вучичем заявил, что Запад поставляет Украине некачественное оружие, назвав его «хламом».

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«Эрдоган ощущает собственную необходимость и значимость как своеобразного хаба. И Россия через Турцию способна решать некоторые задачи взаимодействия с Европой, и европейцы также заинтересованы в сохранении статуса Турции как такого медиатора», — считает Егорченков.

Поэтому ожидать от европейцев сейчас жестких ограничений в отношении президента Эрдогана и всей Турции не приходится, убежден политолог. «При этом необходимо учитывать, что такие жесткие заявления президента Эрдогана в отношении европейских партнеров очень часто идут сразу после неудачных политических поворотов со стороны самих европейцев», — заметил он.

Например, недавно звучало резкое заявление президента Франции Эммануэля Макрона в отношении самой Турции в связи с турецко-греческим противостоянием, сообщил политолог. «Возможно, они подхлестнули накал риторики из Анкары в отношении всего коллективного Запада, поставок оружия ("хлама"), о котором говорил сегодня Эрдоган», — добавил он.

Также Егорченков подчеркнул, что, несмотря на жесткую риторику и обвинительные заявления, Эрдоган хорошо понимает, как и что следует говорить.