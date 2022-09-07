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17 часов назад

Умер соавтор Стивена Кинга — писатель Питер Страуб

Газета.Ruиещё 3

Писатель, автор фантастических и хоррор-романов Питер Страуб скончался 4 сентября в Нью-Йорке. Об этом сообщает The New York Times.

Умер соавтор Стивена Кинга
Фото: ВикипедияВикипедия

Американскому литератору было 79 лет. Его смерть подтвердила жена, Сьюзан Страуб. По ее словам, смерть наступила в результате осложнений после травмы ноги — некоторое время назад Страуб сломал бедро.

Среди работ Питера Страуба — роман 1975 года «Джулия», в 1977 году легший в основу сценария фильма «Замкнутый круг» с Миа Фэрроу в главной роли. В России Страуб известен как соавтор Стивена Кинга — вместе с «королем ужаса» он в 1984 году написал повесть о 12-летнем мальчике «Талисман», а в 2001 — сиквел этого произведения «Черный дом». «Печальный день. Мой друг и невероятно талантливый коллега и соавтор, Питер Страуб, скончался. Работать с ним было одним из самых больших удовольствий в моей творческой карьере», — написал Кинг на своей странице в Twiitter.

Ранее стало известно, что стриминговый сервис Netflix выпустит сериал по книге «Талисман».

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