Умер соавтор Стивена Кинга

Американскому литератору было 79 лет. Его смерть подтвердила жена, Сьюзан Страуб. По ее словам, смерть наступила в результате осложнений после травмы ноги — некоторое время назад Страуб сломал бедро.

Среди работ Питера Страуба — роман 1975 года «Джулия», в 1977 году легший в основу сценария фильма «Замкнутый круг» с Миа Фэрроу в главной роли. В России Страуб известен как соавтор Стивена Кинга — вместе с «королем ужаса» он в 1984 году написал повесть о 12-летнем мальчике «Талисман», а в 2001 — сиквел этого произведения «Черный дом». «Печальный день. Мой друг и невероятно талантливый коллега и соавтор, Питер Страуб, скончался. Работать с ним было одним из самых больших удовольствий в моей творческой карьере», — написал Кинг на своей странице в Twiitter.