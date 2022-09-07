Нейтральная Швейцария объяснила санкции против России

Федеральный совет Швейцарии заявил, что присоединение Берна к санкциям Евросоюза против РФ из-за конфликта на Украине согласуется с политикой нейтралитета страны. Документ опубликован на сайте ведомства.

В совете подчеркнули, что политика «оставляет правительству достаточно места для маневра в реагировании на события» международной повестки. В том числе, на те, что происходят в Европе после начала спецоперации.

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В ведомстве пояснили, что тщательно анализируют последствия конфликта для международных отношений.

Результаты исследования будут представлены в рамках внешнеполитической стратегии в 2023 году, уточнили в совете.

Швейцария адаптировала ряд своих санкционных мер против России, введенных в связи со специальной военной операцией РФ на Украине, в соответствии с седьмым пакетом санкций Евросоюза. Об этом сообщило в среду швейцарское правительство (Федеральный совет).

"Федеральный совет адаптировал определенные санкционные меры в отношении России", - говорится в сообщении. Ряд швейцарских санкций, в частности, запрет на покупку у России золота, действует с 3 августа, напомнили в Берне. С 31 августа Швейцария присоединяется также к "техническим мерам", одобренным в ЕС, касающимся, в частности, "размещения вкладов и установления кредитных рейтингов". Кроме того, Швейцария отныне "перенимает" у ЕС такие санкции против России, как запрет на предоставление государственных контрактов российским гражданам или организациям, базирующимся в России. Данная мера не распространяется на российских граждан, живущих в Швейцарии, и на швейцарские компании, находящиеся в собственности россиян, пояснил Федеральный совет.

Не входящая в Евросоюз Швейцария ранее поддержала, несмотря на свой нейтральный статус, все другие санкции ЕС против России, объявленные в связи со специальной военной операцией РФ на Украине. Российское правительство утвердило в марте перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.

Предстоящая зима ассоциируется в Швейцарии, судя по количеству публикаций на тему дефицита газа и электричества в местной прессе, с надвигающейся бедой в виде отсутствия тепла и света. Богатая, экономически и политически стабильная страна ощущает себя сейчас слабо защищенной. Присоединившись, вопреки своему нейтральному статусу, к санкциям ЕС против Москвы, она теперь оказалась в роли пассажира на мчащемся на всех парусах к энергетическому кризису корабле коллективного Запада. И повлиять на курс судна она просто не в состоянии, даже если бы захотела. Благополучие альпийской республики в предстоящий холодный период во многом зависит от государств-соседей, а также от того, насколько суровой или мягкой будет зима.

Зависимость от соседей

Швейцария не имеет газовых хранилищ на своей территории, и у нее нет выхода к морю, позволяющего рассчитывать на поставки сжиженного газа, сухопутная инфраструктура в этой сфере также ограничена. Ее АЭС и ГЭС вырабатывают недостаточно энергии, чтобы можно было обойтись без закупок у соседей в зимний период. Перспективы осложнены тем, что во Франции, откуда Швейцария могла бы получить недостающее электричество, сейчас на плановый ремонт поставлена значительная часть атомных реакторов.

Уровень жизни в Швейцарской Конфедерации — один из самых высоких в мире, и имеющиеся у нее финансовые возможности в принципе могут легко восполнить дефицит чего угодно. Так было, в частности, во время всплеска пандемии COVID-19 в 2020 и 2021 годах. Своей вакцины от коронавируса у страны не было. В этой связи швейцарские власти заблаговременно зарезервировали и закупили у зарубежных фармацевтов объемы вакцины, в несколько раз превышающие численность швейцарского населения, решив таким образом вопрос с иммунизацией. Однако сейчас, в условиях роста цен на энергоносители и угрозы их дефицита зимой, наступил "момент истины". Оказалось, что не все в мире измеряется толщиной кошелька. Если перебои возникнут в соседних странах ЕС — Франции, Италии, Австрии и Германии, то Швейцарии вряд ли удастся у них перекупить газ и электроэнергию даже за очень большие деньги.

Но и в условиях отсутствия дефицита электроэнергия все равно станет более дорогой, чем прежде. Согласно опубликованным 6 сентября на сайте правительства данным Федеральной комиссии по электроэнергетике, тарифы в среднем по стране вырастут на 27% — до 26,95 сантимов за один киловатт-час. Это означает, что "типичное домохозяйство" заплатит за год 1 215 франков за электроэнергию, то есть на 261 франк больше, чем прежде (один швейцарский франк примерно равен 62,24 рубля по текущему курсу).

Речь не идет в данном случае о неподъемной для большинства швейцарцев сумме. Однако следует учесть, что повышенные тарифы будут платить также промышленные компании и предприятия сферы услуг. Это неминуемо вызовет удорожание многих товаров. Между тем уже в минувшем августе — до повышения тарифов на электричество — инфляция составила 3,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это самый высокий показатель для страны за последние 29 лет, хотя он и существенно ниже, чем, например, инфляция в зоне евро.

Запастись дровами и батарейками

Власти призывают население экономить энергию. Призывы запасаться к зиме дровами, электрогенераторами, фонариками, батарейками и газовыми плитами поначалу воспринимались как шутка, однако оказалось, что никто, в общем-то, и не шутит. Председатель Федеральной комиссии по электроэнергии Вернер Лугинбюль отметил в интервью газете Neue Zürcher Zeitung: "Я заказал больше дров, чем обычно. Фонарик и батарейки также в порядке". А генеральный директор полиции Фреди Фесслер посоветовал согражданам на случай блэкаута "проверить свои чрезвычайные припасы и пополнить их, если необходимо". Речь идет, по его словам, о "продуктах, свечах, карманных фонариках, батарейках и даже газовых плитах".

Фесслер, кроме того, сообщил, что органы правопорядка должны быть готовы к "чрезвычайным сценариям" в случае перебоев с электричеством или полного его отключения предстоящей зимой, поскольку в подобных условиях возрастают риски бунтов и грабежей.

"Перебои с электричеством или полный блэкаут имели бы серьезные последствия, — отметил он. — Представьте себе: больше невозможно получить деньги в банкомате, расплатиться карточкой в магазине, заполнить бак автомобиля на заправке. Больше не функционирует теплоснабжение, а улицы погрузились в темноту. Можно тогда представить, что население восстанет или будут иметь место грабежи".

По словам Фесслера, он "не ожидает, что такое в действительности произойдет", тем не менее, по его мнению, следует "подготовиться к таким чрезвычайным сценариям". Особую бдительность должны будут проявлять не только полицейские, но и пожарные. Генеральный директор полиции обратил в этой связи внимание на риск, с которым связано разведение костров на балконах в условиях холодов.

Продажи дров и электрогенераторов в конце лета резко выросли, сообщила газета Blick.

"Будьте готовы к отключению электроэнергии зимой", — пишет издание, подчеркивая — "в крупнейшем швейцарском интернет-магазине Digitec-Galaxus продажи товаров для самостоятельного производства энергии сейчас зашкаливают".

В августе были достигнуты "новые рекордные значения по сравнению с соответствующим периодом прошлого года" — продажи дров выросли на 1 897%. Почти в 20 раз выросли также объемы торговли бытовыми аккумуляторами, при помощи которых можно заряжать смартфоны, компьютеры и использовать, к примеру, электрические чайники. Продажи электрогенераторов, солнечных панелей, тепловентиляторов и радиаторов сейчас также значительно выше средних показателей. Цифры реализации этих товаров "находятся в трех-четырехзначном диапазоне, превышая ожидания, озвученные в июле".

Экономия или наказания

В сложившейся ситуации Федеральный совет в последние недели активизировал подготовку к зиме. На заседании 24 августа он высказался за снижение на 15% потребления газа с октября по март по сравнению со средним потреблением за последние пять лет. Государства Евросоюза ранее "приняли аналогичные меры" по снижению потребления газа в зимний период, и такие шаги "позволяют улучшить снабжение в целом", считают в Берне. Речь тогда шла об экономии на добровольной основе.

Национальная информационная кампания по экономии электроэнергии и газа под лозунгом "Энергия ограничена — не будем ее тратить впустую" стартовала в стране по инициативе правительства еще 31 августа и рассчитана до апреля 2023 года. Она нацелена на вовлечение в мероприятия широких слоев населения и экономических кругов. К ним обращены рекомендации о том, "как легко экономить газ, мазут, электричество и другие источники энергии — будь то дома или на работе". Речь идет о "снижении температуры отопления, потреблении меньшего количества горячей воды, выключении электроприборов и освещения, когда они не используются".

На заседании 31 августа Федеральный совет обсудил план мероприятий на случай нехватки газа. Предусмотрено несколько шагов при возникновении дефицита топлива. На первом этапе власти призовут всех потребителей еще активнее экономить газ, на втором — в случае усугубления ситуации — Берн потребует прекратить газоснабжение всех объектов, которые могут быть переведены на мазут. На третьем этапе будут введены ограничения потребления постановлением правительства: речь идет о снижении температуры воздуха в помещениях до 19 градусов Цельсия и температуры горячей воды в бойлерах до 60 градусов. Может быть запрещено использование газа для отопления в саунах и бассейнах. Если эти меры не помогут, то на четвертом этапе будут введены квоты для всех потребителей газа, кроме больниц, полицейских участков и служб спасения.

Однако уже 6 сентября пресс-секретарь департамента экономики (DEF) Маркус Спурндли в газете Blick заявил, что швейцарцам, которые этой зимой нарушат правительственные директивы при нехватке газа в стране, перегревая свои дома до температуры выше 19 градусов, грозит штраф и тюремное заключение сроком до трех лет.

Среди других мер, принятых в последнее время, — решение о создании запасов газа в объеме 15% годового потребления. Значительная часть объема этого резерва на настоящий момент уже аккумулирована в соседней Франции. Правительство предусмотрело также возможное приобретение дополнительного объема в 6 тераватт-часов газа нероссийского происхождения во Франции, Германии, Италии и Нидерландах. По оценкам швейцарских аналитиков, российский газ составляет порядка 40% голубого топлива, потребляемого в стране.

Правительство разрешило временно сократить государственные стратегические резервы нефтепродуктов на 490 тыс. куб. м, или на 12,8% от общего их объема, в связи с перебоями в их поставках в страну из-за рубежа. Негативное влияние на график поставок оказывает обмеление Рейна, являющегося важной водной транспортной артерией, и логистические проблемы на европейских железнодорожных маршрутах.

Запрет на участие в санкциях

Правительство Швейцарии следует в фарватере санкционной политики ЕС, словно не замечая губительных последствий этого курса для Конфедерации, в том числе в сфере снабжения энергоносителями. Из крупных партий против участия Берна в антироссийских санкциях выступает сейчас только правоконсервативная Швейцарская народная партия (ШНП), входящая в четырехпартийное коалиционное правительство и являющаяся крупнейшей политической силой в парламенте.

Лидеры стран Евросоюза должны договориться с Москвой о стабильных поставках газа, заявила в интервью газете Neue Zürcher Zeitung Магдалена Мартулло-Блохер, вице-президент ШНП.

"Вместо того чтобы продолжать разжигать конфликт, европейские президенты должны осознать свою ответственность и признать, что они зависят от российского газа. Европа должна договориться с [президентом России Владимиром] Путиным о стабильных поставках газа как минимум до весны 2023 года и о мире", — сказала она.

ШНП сообщила о намерении начать нынешней осенью сбор подписей за проведение референдума о запрете на участие Швейцарии в экономических санкциях.

Швейцарцы, которые нарушат правительственные директивы в условиях дефицита газа в стране и будут поддерживать зимой температуру воздуха в своих домах выше 19 градусов, могут быть оштрафованы. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь федерального департамента экономики Маркус Спурндли газете Blick.

"Нарушения закона о государственном снабжении всегда являются правонарушениями или даже преступлениями и должны преследоваться", - сказал он.

При этом газета отмечает, что умышленное нарушение может привести к наказанию в виде тюремного заключения сроком до трех лет.

В Швейцарии 31 августа стартовала национальная кампания по недопущению перебоев с обеспечением электричеством и газом предстоящей зимой. Она проводится под лозунгом "Энергия ограничена - не будем ее тратить впустую". Правительство страны, кроме того, разработало план мероприятий на случай нехватки газа, предусматривающий, в частности, введение квот на его потребление. Оно высказалось за добровольное снижение потребления газа на 15% с октября по март. В свою очередь швейцарские органы правопорядка готовятся к "чрезвычайным сценариям" в случае перебоев с электричеством или полного его отключения, поскольку в условиях блэкаута не исключены бунты и грабежи, сообщил в опубликованном 20 августа в газете "Блик" интервью генеральный директор полиции Фреди Фесслер.

Не входящая в ЕС Швейцария поддержала, несмотря на свой нейтральный статус, санкции Евросоюза против России, объявленные в связи со специальной военной операцией РФ на Украине. Российское правительство утвердило в марте перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.

Власти Швейцарии собираются остановить предоставление России сведений об активах россиян в швейцарских банках. Об этом сообщает finews.com, передает «Интерфакс».

Данная мера была одобрена комитетами Национального совета и Совета кантонов. Федеральный совет Швейцарии должен принять окончательное решение по данному вопросу. Предполагается, что он это сделает в сентябре.

Автоматический режим обмена банковской информацией между Швейцарией и российской стороной появился в 2018 году.

ФРГ, Австрия и Великобритания уже приняли решение ранее прекратить обмен банковскими данными с Россией.

Швейцария активно принимает участие в санкционной кампании Запада против России. Власти страны на фоне санкций к началу июля заблокировали российские активы на сумму 6,7 миллиарда швейцарских франков (более 6,8 миллиарда долларов).