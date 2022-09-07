Финляндия вынесла решение по ограничению въезда для россиян

Финляндия пока не намерена ограничивать въезд для российских туристов до принятия подобного решения на уровне Евросоюза. Об этом со ссылкой на главу МИД Финляндии пишут «Известия».

Сегодня стало известно, что страны Балтии, в частности Литва, Латвия и Эстония, достигли соглашения о значительном ограничении на въезд на их территорию россиян, имеющих шенгенские визы. Ожидается, что объявление о запрете будет сделано в ближайшие дни. Исключения будут сделаны для водителей грузовиков, россиян, въезжающих по семейным обстоятельствам, и для дипломатов.

В свою очередь власти Финляндии отметили, что не планируют запрещать въезд в страну российским туристам.

По словам главы ведомства Пекки Хаависто, Финляндия уже значительно сократила количество туристических виз, которые выдаются гражданам России, однако ограничивать въезд без решения ЕС не намерена.

«Важно решать визовый вопрос на уровне Евросоюза», - пояснил он.