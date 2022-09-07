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4 часа назад

Прибалтика отказалась пускать к себе россиян с шенгенской визой

Lenta.ru

Литва, Латвия и Эстония «достигли принципиального соглашения» об ограничении передвижения граждан России через свои границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел Латвии.

Прибалтика отказалась пускать к себе россиян с шенгеном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ограничение будет действовать в отношении россиян, пересекающих границу с территории России и Белоруссии. Однако исключение сделают для дальнобойщиков, дипломатов, членам семей и для граждан, въезжающих в прибалтийские страны по гуманитарным причинам.

«Страны Балтии достигли договоренности о существенном ограничении (за некоторыми исключениями) пересечения границы гражданами РФ, имеющими шенгенские визы Европейского союза. Решения будут приниматься национальными правительствами в соответствии с национальными процедурами и вступят в силу одновременно», — приводит слова министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича «Известия».

Ранее правительство Латвии решило прекратить выдачу вида на жительство россиянам и белорусам. Эта мера будет действовать до конца июня 2023 года.

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