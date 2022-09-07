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44 минуты назад

В Турции предсказали полное разрушение Украины

Елена Прошина

Киев вместо мира и стабильности выбрал подчинение западным странам, в результате чего экономика Украины пошла ко дну, сообщает dikGAZETE.

В Турции предсказали полное разрушение Украины
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в статье, украинская экономика, использовавшая логистическую сеть и экономические динамики России, находилась в очень сильном состоянии, тогда как беспорядок, созданный прозападными политиками, начал отбрасывать страну назад. В настоящее время она находится у «уровня африканских экономик».

Турецкое издание пишет, что в результате страна попала в полную зависимость. После захвата власти сторонниками Запада Киев занял миллиарды долларов у Международного валютного фонда и Всемирного банка. При этом украинский режим настойчиво стремится быть сателлитом западных государств. Если в скором времени страна не начнет действовать в интересах своего народа, то будет полностью разрушена, отмечает dikGAZETE.

Газета подчеркивает, что находясь в центре мирового продовольственного кризиса, украинцы будут пытаться продержаться только за счет еды, здоровья и финансовой помощи извне. В то же время жителям Украины, испытывающим дефицит энергоресурсов, будет очень тяжело пережить предстоящую зиму.

В мире,Международный валютный фонд,Всемирный Банк,
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