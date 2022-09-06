Зеленский пригласил Трасс посетить Украину

Владимир Зеленский пригласил нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс посетить Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я стал первым иностранным лидером, который провел разговор с недавно избранным премьером Лиз Трасс. Пригласил ее на Украину... Внимание было уделено гарантиям безопасности... Скоординировали дальнейшее давление на РФ», – написал президент Украины в своих социальных сетях.
Кроме того, Зеленский отметил, что во время разговора с Трасс поднимались вопросы участия Британии в восстановлении Украины.
«Мы продолжим активное взаимодействие во всех форматах», – заключил он.
5 сентября Элизабет Трасс была объявлена победителем в борьбе за пост премьер-министра и лидера Консервативной партии Великобритании. Она набрала 81,3 тысячи голосов, тогда как за её конкурента Риши Сунака проголосовали 60,4 тысячи человек.