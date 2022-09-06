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19 минут назад

Зеленский пригласил Трасс посетить Украину

Елена Прошина

Владимир Зеленский пригласил нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс посетить Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».

Зеленский пригласил Трасс посетить Украину
Фото: РамблерРамблер

«Я стал первым иностранным лидером, который провел разговор с недавно избранным премьером Лиз Трасс. Пригласил ее на Украину... Внимание было уделено гарантиям безопасности... Скоординировали дальнейшее давление на РФ», – написал президент Украины в своих социальных сетях.

Кроме того, Зеленский отметил, что во время разговора с Трасс поднимались вопросы участия Британии в восстановлении Украины.

«Мы продолжим активное взаимодействие во всех форматах», – заключил он.

5 сентября Элизабет Трасс была объявлена победителем в борьбе за пост премьер-министра и лидера Консервативной партии Великобритании. Она набрала 81,3 тысячи голосов, тогда как за её конкурента Риши Сунака проголосовали 60,4 тысячи человек.

В мире,Элизабет Трасс,Владимир Зеленский,Консервативная партия,
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