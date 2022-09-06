Зеленский пригласил Трасс посетить Украину

«Я стал первым иностранным лидером, который провел разговор с недавно избранным премьером Лиз Трасс. Пригласил ее на Украину... Внимание было уделено гарантиям безопасности... Скоординировали дальнейшее давление на РФ», – написал президент Украины в своих социальных сетях.