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17 часов назад

Шесть писателей вошли в шорт-лист Букеровской премии по литературе

ТАССиещё 2

Шесть писателей, в том числе обладательница Пулитцеровской премии американка Элизабет Страут, включены в так называемый короткий список претендентов на Букеровскую премию (Booker Prize) по литературе. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник фондом премии.

Шесть писателей вошли в шорт-лист Букеровской премии по литературе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

66-летняя Страут с романом "О, Уильям!" (Oh William!) второй раз борется за одну из самых престижных наград в области литературы на английском языке. В 2009 году роман "Оливия Киттеридж" принес ей Пулитцеровскую премию, а в 2014 году он был экранизирован.

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В перечень вошли еще один представитель США Персиваль Эверетт с романом "Деревья" (The Trees) и Новайолет Булавайо из Зимбабве c произведением "Слава" (Glory). Ранее Булавайо уже включали в шорт-лист "Букера".

За премию продолжат бороться 87-летний Алан Гарнер из Великобритании с книгой Treacle Walker, Шехан Карунатилака из Шри-Ланки с романом "Семь лун Маали Алмейды" (The Seven Moons of Maali Almeida) и ирландка Клэр Киган. Ее 116-страничный роман под названием "Вещицы вроде этих" (Small Things Like These) стал самым коротким произведением, когда-либо отбиравшимся жюри.

"Мы считаем, что эти шесть книг мощно говорят о важных вещах. Хотя действие происходит в разных местах и в разное время, все они о событиях, которые в той или иной мере происходят повсюду и касаются всех нас", - сказал председатель жюри, британский искусствовед и писатель Нил Макгрегор.

Книги, вошедшие в лонг-лист, были отобраны из 169 произведений, опубликованных в Великобритании и Ирландии с 1 октября 2021 года. Имя обладателя премии и 50 тыс. фунтов (58 тыс. долларов) станет известно 17 октября.

О премии

Букеровская премия, одна из самых престижных литературных наград в мире, была учреждена в 1968 году. Впервые вручение награды состоялось в 1969 году. До 2013 года премия присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве. Позднее жюри позволило претендовать на награду писателям из других стран за произведение, написанное на английском языке и опубликованное в Соединенном Королевстве.

В ноябре прошлого года обладателем премии с третьем попытки стал южноафриканский писатель Дэймон Гэлгут. Он отмечен за роман "Обещание" (The Promise), рассказывающий об апартеиде в ЮАР.

В мире,Нил Макгрегор,Элизабет Страут,
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