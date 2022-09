Шесть писателей вошли в шорт-лист Букеровской премии по литературе

В перечень вошли еще один представитель США Персиваль Эверетт с романом "Деревья" (The Trees) и Новайолет Булавайо из Зимбабве c произведением "Слава" (Glory). Ранее Булавайо уже включали в шорт-лист "Букера".

За премию продолжат бороться 87-летний Алан Гарнер из Великобритании с книгой Treacle Walker, Шехан Карунатилака из Шри-Ланки с романом "Семь лун Маали Алмейды" (The Seven Moons of Maali Almeida) и ирландка Клэр Киган. Ее 116-страничный роман под названием "Вещицы вроде этих" (Small Things Like These) стал самым коротким произведением, когда-либо отбиравшимся жюри.