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17 часов назад

Генсек ООН высказался по поводу ситуации вокруг ЗАЭС

Елена Прошина

Генсек ООН Антониу Гутерреш рассказал на заседании СБ ООН о ситуации вокруг Запорожской АЭС. Он призвал Москву и Киеву к прекращению боевых действий в регионе. Об этом пишет РИА «Новости».

Генсек ООН высказался по поводу ситуации вокруг ЗАЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гутерреш пояснил, что прежде всего России и Украине следует взять на себя обязательство прекратить боестолкновения и обстрелы в регионе.

МАГАТЭ опубликовало отчет по работе миссии на ЗАЭС

Он уточнил, что военные не должны наносить удары в направлении АЭС. Кроме того, необходимо прекратить стрельбу с территории станции как таковой.

Глава ООН подчеркнул, что ядерный «объект и его окрестности не должны быть целью или площадкой для военных операций».

Ранее представители МАГАТЭ опубликовали отчет о поездке на ЗАЭС. Они порекомендовали создать охранную зону вокруг станции.

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