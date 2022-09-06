Генсек ООН высказался по поводу ситуации вокруг ЗАЭС

Генсек ООН Антониу Гутерреш рассказал на заседании СБ ООН о ситуации вокруг Запорожской АЭС. Он призвал Москву и Киеву к прекращению боевых действий в регионе. Об этом пишет РИА «Новости».

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Гутерреш пояснил, что прежде всего России и Украине следует взять на себя обязательство прекратить боестолкновения и обстрелы в регионе.

Он уточнил, что военные не должны наносить удары в направлении АЭС. Кроме того, необходимо прекратить стрельбу с территории станции как таковой.

Глава ООН подчеркнул, что ядерный «объект и его окрестности не должны быть целью или площадкой для военных операций».