Американцы раскритиковали Зеленского за призыв инвестировать в Украину

«Может быть, когда вы обойдете Папуа-Новую Гвинею и Габон в индексе коррупции», «Откровенно говоря, меня это оскорбляет. Мы уже дали или пообещали Украине более $50 млрд без плана возврата», «Предпочел бы инвестировать в будущее Соединенных Штатов», – своё негодование читатели The Wall Street Journal выплеснули в комментариях под статьёй.