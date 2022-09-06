Американцы раскритиковали Зеленского за призыв инвестировать в Украину
В американском издании The Wall Street Journal появилась статья президента Украины Владимира Зеленского, в которой тот призвал инвестировать средства в его страну. Такое предложение встретило негативный отклик со стороны читателей.
В своём материале Зеленский рассказал о том, что власти Украины предоставляют большие возможности для инвестирования иностранных средств с помощью «реформирования налоговой системы страны», а также «создания новой сильной правовой базы».
Многие читатели остались недовольны статьёй украинского лидера.
«Может быть, когда вы обойдете Папуа-Новую Гвинею и Габон в индексе коррупции», «Откровенно говоря, меня это оскорбляет. Мы уже дали или пообещали Украине более $50 млрд без плана возврата», «Предпочел бы инвестировать в будущее Соединенных Штатов», – своё негодование читатели The Wall Street Journal выплеснули в комментариях под статьёй.
Ранее в похожей ситуации оказалась уже супруга Зеленского. Читатели немецкого издания Spiegel отреагировали на её упрёки в адрес европейцев.