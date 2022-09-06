Трасс выступила с первой речью на Даунинг-стрит

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс пообещала на этой неделе опубликовать комплекс мер по борьбе с растущими тарифами на электроэнергию. Об этом она заявила во вторник перед резиденцией на Даунинг-стрит во время своей первой речи в качестве главы правительства.

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"Я по-настоящему займусь энергетическим кризисом", - заявила Трасс, выступив с утверждением, что этот кризис вызван действиями России на Украине. "Я приму меры на этой неделе, чтобы решить проблему [очень высоких] счетов за электроэнергию и гарантировать наши будущие поставки энергии <…> Мы гарантируем, что людям не придется сталкиваться с неподъемными счетами за электричество", - сообщила премьер в речи, которая продлилась всего около четырех минут.

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По утверждению Трасс, которая до сегодняшнего дня занимала пост министра иностранных дел, нынешняя турбулентность в мире вызвана двумя факторами - действиями РФ в отношении Украины и последствиями пандемии коронавируса.

В типичной для Трасс короткой, деловой речи без красочных оборотов, характерных для выступлений ее предшественника Бориса Джонсона, премьер-министр обозначила три приоритетных направления политики своего правительства. Самым злободневным стала уже упомянутая борьба с последствиями энергетического кризиса и резким падением уровня жизни британцев на фоне растущей инфляции. Трасс также пообещала обеспечить рост британской экономики, снижая налоги, привлекая инвестиции, развивая инфраструктуру страны и проводя необходимые для этого реформы. Третьей ключевой задачей, которую обозначила глава правительства, является повышение эффективности работы Национальной системы здравоохранения королевства, которая испытывает острый кадровый и финансовый голод.

Новая хозяйка Даунинг-стрит, которая была подчеркнуто лояльна Джонсону в самые тяжелые для экс-премьера моменты, выразила уверенность, что он оставит "огромный по значению след в истории" страны. В заслуги предшественнику она записала осуществление выхода страны из Евросоюза, успешную разработку и внедрение британской вакцины против коронавируса, а также "противостояние российской агрессии".

Как Трасс будет бороться с кризисом

В ночь на вторник газета The Daily Telegraph сообщила о намерении Трасс принять заморозить тарифы на нынешнем уровне в £1 971 в год ($2,3 тыс.). По последней информации телеканала Sky News, тарифы могут быть зафиксированы на уровне £2,5 тыс. ($2,9 тыс.), единоразовая выплата домохозяйствам в размере £400 ($464) будет сохранена.

26 августа Управление рынков газа и электроэнергии Великобритании объявило, что цены на электричество вырастут с 1 октября на 80%, до рекордной суммы в £3 549 в год ($4,1 тыс.). Однако, если информация в СМИ подтвердится, то правительство возьмет процесс регулирования в свои руки.