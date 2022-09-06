МАГАТЭ опубликовало отчет по работе миссии на ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) во вторник, 6 сентября, опубликовало отчет по итогам поездки на Запорожскую АЭС. Специалисты организации отметили, что обстрелы не привели к катастрофе. но они продолжают угрожать безопасности станции. Об этом пишет РИА «Новости».
Сотрудники агентства порекомендовали немедленно прекратить обстрелы по территории ядерного объекта. Они обосновали это тем, что следует обеспечить безопасность, как сотрудников, так и станции как таковой.
Представители организации подчеркнули, что стороны конфликта должны договориться между собой о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС во избежание критических повреждений инфраструктуры станции.
«Необходимо согласие всех соответствующих сторон на создание охранной зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС», - говорится в документе.
Напомним, что на прошлой неделе на станцию прибыла миссия МАГАТЭ. Российские специалисты показали делегатам территорию ЗАЭС, обратили их внимание на поврежденные в результате артиллерийских ударов участки.
Несколько представителей агентства приняли решение задержаться в Запорожье. Их инициатива остаться на территории ЗАЭС для наблюдения за ситуацией вызвала одобрение со стороны ООН.