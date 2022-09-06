МАГАТЭ опубликовало отчет по работе миссии на ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) во вторник, 6 сентября, опубликовало отчет по итогам поездки на Запорожскую АЭС. Специалисты организации отметили, что обстрелы не привели к катастрофе. но они продолжают угрожать безопасности станции. Об этом пишет РИА «Новости».

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Сотрудники агентства порекомендовали немедленно прекратить обстрелы по территории ядерного объекта. Они обосновали это тем, что следует обеспечить безопасность, как сотрудников, так и станции как таковой.

Представители организации подчеркнули, что стороны конфликта должны договориться между собой о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС во избежание критических повреждений инфраструктуры станции.

«Необходимо согласие всех соответствующих сторон на создание охранной зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС», - говорится в документе.

Напомним, что на прошлой неделе на станцию прибыла миссия МАГАТЭ. Российские специалисты показали делегатам территорию ЗАЭС, обратили их внимание на поврежденные в результате артиллерийских ударов участки.