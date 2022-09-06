США прервали с Россией все контакты по антитеррору

Контакты между РФ и США по антитеррору продолжались, несмотря на сложности в отношениях, но сейчас Вашингтон прервал их и пытается "выдавить" Москву из международных форматов. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Юрий Коков в опубликованном во вторник интервью "Российской газете".

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"В последние годы, несмотря на сложный характер российско-американских отношений, противодействие международному терроризму оставалось одной из немногих сфер, в которых продолжались консультации экспертов и практическое взаимодействие спецслужб. В настоящее время США прервали все двусторонние контакты и пытаются выдавить Россию из устоявшихся международных форматов сотрудничества на данном направлении", - констатировал он.

И хотя, продолжил Коков, сделать им это не удается, "возможности продолжения конструктивного диалога и развития ранее достигнутых договоренностей с западными странами по вопросам антитеррора в настоящее время минимальны". "Это может свидетельствовать об их (западных стран - прим. ТАСС) намерениях и в дальнейшем использовать подконтрольные террористические организации и незаконные вооруженные формирования для достижения своих геополитических целей", - считает он.