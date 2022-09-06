Названа причина ухода Салливана с должности посла США в России

Американский дипломат Джон Салливан рассказал в интервью газете Politico, что был вынужден покинуть должность посла США в РФ по семейным обстоятельствам.

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Отмечается, что юрист Грейс Родригес, жена Салливана, страдала от рака и находилась в тяжелом состоянии. В понедельник, 5 сентября, она скончалась. Супруги прожили вместе 34 года.

Дипломат пояснил, что его отъезд не связан с политическими причинами. По его словам, решение было принято исключительно из-за семейных проблем.