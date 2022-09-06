Евросоюз усложняет выдачу виз россиянам

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон заявила, что Еврокомиссия утвердила предложение об остановке соглашения об упрощении визового режима с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

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Изменения в визовом режиме вступят в силу с 12 сентября.

«Граждане России не должны иметь легкого доступа в ЕС, и, конечно, быть туристами в ЕС не является фундаментальным правом. Еврокомиссия сегодня приняла предложение полностью приостановить соглашение об упрощении визового режима с Россией», – сказала Ильва Юханссон.

Предложение ожидает одобрения со стороны Совета ЕС, но Юханссон уверена, что Совет утвердит изменения до конца недели.

Для россиян такое решение означает подорожание визового сбора до 80 евро, увеличение сроков оформления виз вплоть до полугода, а также проверки на предмет «угрозы безопасности Евросоюза и международным отношениям» для всех просителей шенгенских виз из РФ и увеличенный список подтверждающих документов.

Кроме того, долгосрочные и многократные визы станут большой редкостью, если вообще будут продолжать выдаваться – их заменит выдача однократного шенгена по датам поездки. При этом в приоритете будет выдача виз по гуманитарным причинам. Решения по туристическим визам теперь будут рассматриваться в последнюю очередь.