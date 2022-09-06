Стала известна ключевая причина конфликта между Россией и США

Экс-глава Пентагона Уильям Перри рассказал в статье для портала Outrider, что корни конфронтации между Россией и США уходят в конец 1990-х годов.

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Отмечается, что американский бизнесмен Уильям Дж. Перри возглавлял Минобороны США при президенте Билле Клинтоне.

Автор статьи подчеркнул, что к расколу между странами привело то, что западные державы оказались неспособны понять истинное «значение этой ядерной державы [РФ] для мирового порядка».

Перри пояснил, что расширение НАТО на Восток стало серьезной провокацией. Он выступал против включения новых стран в организацию, так как отчетливо осознавал, что это вызовет ухудшение российско-американских отношений.

Экс-министр уточнил, что до расширения блока Штаты и Россия «шли по пути развития отношений, результатом которых могло бы стать настоящее глобальное партнерство».