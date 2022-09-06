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58 минут назад

Эрдоган предупредил Грецию о возможном ударе «в любой момент»

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Президент Турции Тайип Эрдоган предупредил Грецию о возможном ударе в любой момент.

Эрдоган предупредил Грецию о возможном ударе «в любой момент»
Фото: ReutersReuters

«В Афинах осведомлены о решимости Турции (в вопросе противодействия провокациям) и поэтому уже не предпринимают шагов, направленных на эскалацию ситуации в регионе», – цитирует РИА «Новости» Эрдогана со ссылкой на агентство Anadolu.

По его словам, Турция «подняла тему провокаций Греции на уровне НАТО».

«Думаю, что в Афинах отныне будут анализировать будущие шаги в отношениях с Турцией. В противном случае, как я уже говорил ранее, в любой момент может быть нанесен удар», – сказал Эрдоган.

Ранее Греция попыталась перехватить турецкий патрульный самолет, выполнявший задачу в рамках операции НАТО. До этого телеканал CNN Turk со ссылкой на источники в Минобороны Турции сообщил, что греческая сторона задействовала системы ПВО С-300 для преследования истребителей F-16 командования ВВС Турции в международном воздушном пространстве в Эгейском и Средиземном морях.

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