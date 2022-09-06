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1 час назад

Шольц отказался поставлять Украине танки Leopard 2

Lenta.ruиещё 1

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем сохранил негативную позицию по поставкам Киеву танков Leopard 2. Об отказе политика от поставок сообщает Welt со ссылкой на источники в украинской администрации.

По информации газеты, шансы на отправку немецких танков украинской стороне невелики. Отмечается, что переговоры политиков по этому вопросу были общими и неконкретными. Собеседник издания рассказал, что Шмыгаль предложил, чтобы промышленность ФРГ напрямую поставляла Украине танки Leopard 2. При этом негативная позиция канцлера осталась неизменной.

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Ранее Шмыгаль заявил, что сделал Шольцу «конкретные предложения» о возможных поставках Киеву немецких танков Leopard 2.

«Мы обсудили тему. Мы даже представили предложения, каким образом Германия могла бы поставить Украине эти танки», — рассказал он.

При этом он отказался раскрывать детали беседы.

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