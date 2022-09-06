«Европа пожинает то, что посеяла»: Эрдоган выступил с громким заявлением

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вина за энергетический кризис в ЕС лежит на самой Европе. Об этом сообщает ТАСС.

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«Европа пожинает то, что посеяла», - заявил Эрдоган.

Он отметил, что отношение ЕС к президенту РФ Владимиру Путину и санкции страны против России «неизбежно привели господина Путина к этой ситуации».

«Я думаю, что Европа проведет эту зиму с серьезными проблемами», - подчеркнул политик.

Он добавил, что у Турции сейчас нет никаких трудностей с поставками газа.

2 сентября «Газпром» остановил «Северный поток», по которому идут поставки газа в Европу, на неопределенный срок. В компании заявили, что во время техобслуживания единственной рабочей турбины газопровода были выявлены неисправности, «СП» не будет работать до их устранения.

В России подчеркивали, что западные санкции мешают обслуживать газопровод.