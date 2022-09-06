«Европа пожинает то, что посеяла»: Эрдоган выступил с громким заявлением

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вина за энергетический кризис в ЕС лежит на самой Европе. Об этом сообщает ТАСС.
«Европа пожинает то, что посеяла», - заявил Эрдоган.
Он отметил, что отношение ЕС к президенту РФ Владимиру Путину и санкции страны против России «неизбежно привели господина Путина к этой ситуации».
«Я думаю, что Европа проведет эту зиму с серьезными проблемами», - подчеркнул политик.
Он добавил, что у Турции сейчас нет никаких трудностей с поставками газа.
2 сентября «Газпром» остановил «Северный поток», по которому идут поставки газа в Европу, на неопределенный срок. В компании заявили, что во время техобслуживания единственной рабочей турбины газопровода были выявлены неисправности, «СП» не будет работать до их устранения.
В России подчеркивали, что западные санкции мешают обслуживать газопровод.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что больше не считает Россию надежным поставщиком энергоносителей. По его словам, Берлин рассчитывает полностью отказаться от российского газа к декабрю 2022 года.