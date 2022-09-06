В сети появилось видео, на котором Том Круз обращается к зрителям прямо с самолета. Ролик демонстрировался перед показом трейлера к "Миссия Невыполнима-7" и предпремьерным показом "Топ Ган:Мэверик". Это обращение показывали эксклюзивно посетителям конференции владельцев кинотеатров CinemaCon 2022, прошедшей в Лас-Вегасе в апреле.

В своем обращении американский актер Том Круз извинился, что не смог присутствовать на мероприятии т.к очень занят на съемках очередной части "Миссия Невыполнима". После обращения на самолете подлетел режиссер Кристофер МакКуорри, который напомнил Крузу, что нужно приступать к работе. Им нужно было снять некоторые сцены при дневном свете.

"Топ Ган:Мэверик" вышел 27 мая. В этом году блокбастер с Томом Крузом на данный момент самый кассовый фильм на родине и в мире. Сборы в США составляют 701,230,000 млн. долларов, международные- $740,400,000. В мировом прокате фильм собрал 1,441,630,000 млрд. долларов.