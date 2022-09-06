Джонсон сравнил себя с ракетой-носителем

«Сейчас я похож на одну из тех ракет-носителей, которые выполнили свою функцию. Сейчас я плавно войду в атмосферу и незаметно упаду в каком-нибудь отдалённом и малоизвестном уголке Тихого океана», — цитирует его РИА Новости.