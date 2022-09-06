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7 часов назад

Британцы вышли на митинг против избрания Трасс премьером

Елена Прошина

Жители Великобритании вышли на улицы в знак протеста против избрания Лиз Трасс премьер-министром из-за повышения цен на электроэнергию. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на телеканал Sky News.

Британцы вышли на митинг против избрания Трасс премьером
Фото: ReutersReuters

Группа примерно из ста человек собралась около резиденции премьер-министра в Лондоне, они перекрыли транспорту проезд по центральной улице Уайтхолл.

Собравшиеся выкрикивают лозунги «Долой Трасс!», «Счета растут, не будем платить!».

Напомним, Лиз Трасс была избрана лидером Консервативной партии. 6 сентября она будет назначена премьер-министром страны. После объявления о победе Трасс министр по вопросам культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис и ряд других чиновников подали в отставку.

В мире,Консервативная партия,
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