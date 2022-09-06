Британцы вышли на митинг против избрания Трасс премьером

Жители Великобритании вышли на улицы в знак протеста против избрания Лиз Трасс премьер-министром из-за повышения цен на электроэнергию. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на телеканал Sky News.

Фото: Reuters Reuters

Группа примерно из ста человек собралась около резиденции премьер-министра в Лондоне, они перекрыли транспорту проезд по центральной улице Уайтхолл.

Собравшиеся выкрикивают лозунги «Долой Трасс!», «Счета растут, не будем платить!».