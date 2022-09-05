В Европе испугались роста расходов России на оборону

«За последние 20 лет Европа не инвестировала в оборону. Если мы посмотрим на оборонный бюджет, то мы в Европе коллективно увеличили наш оборонный бюджет на 20 процентов за последние 20 лет. В то же время, Россия нарастила на 300 процентов, США — на 60 процентов, Китай — более чем на 600 процентов. Это означает, что вещи меняются вокруг нас, и мы понимаем, что нам нужно с этим что-то делать», — заявил представитель ЕвроЕвропейской комиссии (ЕК).