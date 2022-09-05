Еврокомиссар Тьерри Бретон во время своего выступления на конференции в Нидерландах сравнил расходы на оборону стран Евросоюза, США, Китая и России за 20 лет. Его напугал большой рост данного вида расходов у Москвы и Пекина, сообщает РИА Новости.
«За последние 20 лет Европа не инвестировала в оборону. Если мы посмотрим на оборонный бюджет, то мы в Европе коллективно увеличили наш оборонный бюджет на 20 процентов за последние 20 лет. В то же время, Россия нарастила на 300 процентов, США — на 60 процентов, Китай — более чем на 600 процентов. Это означает, что вещи меняются вокруг нас, и мы понимаем, что нам нужно с этим что-то делать», — заявил представитель ЕвроЕвропейской комиссии (ЕК).
Ранее обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд назвал перспективный российский истребитель-перехватчик МиГ-41 «далеким от реальности», усомнившись в его возможности сбивать спутники. Он утверждает, что для разработки самолета необходимы дополнительные средства.