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20 часов назад

Читатели Spiegel раскритиковали жену Зеленского

Елена Прошина

Читатели немецкого издания Spiegel отреагировали на упрёки в адрес европейцев от жены президента Украины Елены Зеленской. Об этом сообщает РИА «Новости».

Читатели Spiegel раскритиковали жену Зеленского
Фото:  Администрация Президента Украины Администрация Президента Украины

На жалобы европейцев по поводу сильно подорожавшей электроэнергии Елена Зеленская ответила, что украинцы считают не только «мелочь на своих счетах», но и погибших. Судя по комментариям в Spiegel, эти слова не понравились многим гражданам ФРГ.

Елена Зеленская осудила жителей Британии

«Моей солидарности приходит конец», «такими высказываниями вы друзей не приобретете», «и такое говорит жена олигарха!», – написали комментаторы Spiegel в ответ на слова Зеленской.

Некоторые из них указали жене президента на то, что первая леди вообще не поняла европейцев –

«Вопрос не в том, считаем ли мы пфенниги, а в том, что зимой у нас люди будут мерзнуть, а экономика будет рушиться».

Ранее похожая реакция на слова Елены Зеленской последовала и от читателей Daily Mail.

В мире,Елена Зеленская,
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