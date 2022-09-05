Читатели Spiegel раскритиковали жену Зеленского

Читатели немецкого издания Spiegel отреагировали на упрёки в адрес европейцев от жены президента Украины Елены Зеленской. Об этом сообщает РИА «Новости».
На жалобы европейцев по поводу сильно подорожавшей электроэнергии Елена Зеленская ответила, что украинцы считают не только «мелочь на своих счетах», но и погибших. Судя по комментариям в Spiegel, эти слова не понравились многим гражданам ФРГ.
«Моей солидарности приходит конец», «такими высказываниями вы друзей не приобретете», «и такое говорит жена олигарха!», – написали комментаторы Spiegel в ответ на слова Зеленской.
Некоторые из них указали жене президента на то, что первая леди вообще не поняла европейцев –
«Вопрос не в том, считаем ли мы пфенниги, а в том, что зимой у нас люди будут мерзнуть, а экономика будет рушиться».
Ранее похожая реакция на слова Елены Зеленской последовала и от читателей Daily Mail.