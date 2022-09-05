Германия предупредила Европу о «настоящих проблемах»

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Европе грозят «настоящие проблемы» из-за дефицита энергии, который случился в связи с конфликтом на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам главы МИД ФРГ, тема энергетики станет «настоящей проблемой» и в ближайшие месяцы Европа подвергнется серьёзному испытанию.

«Сможем ли мы вместе в духе солидарности обеспечить энергоснабжение всех людей в Европе, или нет?», – спросила Бербок на открытии встречи глав дипломатических представительств зарубежных государств в ФРГ.