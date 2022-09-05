Германия предупредила Европу о «настоящих проблемах»

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Европе грозят «настоящие проблемы» из-за дефицита энергии, который случился в связи с конфликтом на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
По словам главы МИД ФРГ, тема энергетики станет «настоящей проблемой» и в ближайшие месяцы Европа подвергнется серьёзному испытанию.
«Сможем ли мы вместе в духе солидарности обеспечить энергоснабжение всех людей в Европе, или нет?», – спросила Бербок на открытии встречи глав дипломатических представительств зарубежных государств в ФРГ.
Это заявление появилось на фоне остановки газопровода «Северный поток» из-за ремонта на компрессорной станции «Портовая». По данным российской энергетической компании «Газпром», на последней действующей турбине газопровода были обнаружены повреждения. Сроки возобновления работы «Северного потока» не сообщаются.