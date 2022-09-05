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23 часа назад

Британцы предрекли катастрофу из-за победы Трасс

Илья Родин

Политолог Джеймс Тапсфилд в статье для Daily Mail рассказал о том, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс победила на выборах. Она стала новым лидером консерваторов, а завтра, 6 сентября, станет премьер-министром. Публикация собрала свыше 4,5 тыс. комментариев, значительная часть из которых - негативные.

Британцы предрекли катастрофу из-за победы Трасс
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Автор статьи привел в своем материале разнообразные высказывания политика по экономическим вопросам. Он подчеркнул, что Трасс поклялась помочь британским семьям в сложный период, пообещала принять все необходимые меры для борьбы с экономическим кризисом.

Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании

Пользователи предположили, что она не продержится слишком долго в кресле премьера, ей придется уйти максимум через год. При этом они подчеркнули, что даже 12 месяцев правления Трасс станут нелегкими для Соединенного королевства.

«Абсолютная катастрофа для страны и для Консервативной партии», - пояснил один из комментаторов.

Читатели напомнили о различных оскорбительных для населения высказываниях Трасс. При этом они назвали ее представителем «бесчеловечной Консервативной партии, стремящейся разрушить старую, добрую Англию».

Вместе с тем, часть комментаторов нашла положительные аспекты в победе дипломата. Они пояснили, что лучше Трасс, чем бывший министр финансов Риши Сунак, который якобы «нанес безжалостный удар в спину Джонсона».

В мире,Риши Сунак,Консервативная партия,
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