Пресс-секретарь Борреля оправдался за оскорбление России

Глава евродипломатии Жозеф Боррель не называл Россию фашистским государством, это была ошибка перевода. Об этом сообщил официальный представитель офиса главы внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, передает ТАСС.
«Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим. Меня спрашивали об этом, но это не моя задача, моя задача более скромна — помочь Украине совместными усилиями и продолжать дискуссию с нашими партнерами, а также эффективно применять санкции, которые принял СовеСовет ЕС», — такой перевод слов Борреля дал его ассистент на выступлении.
По словам Стано, эти слова были ошибкой переводчика.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, назвавший Россию фашистским государством, такими словами обнуляет себя как дипломат.