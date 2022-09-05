Пресс-секретарь Борреля оправдался за оскорбление России

«Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим. Меня спрашивали об этом, но это не моя задача, моя задача более скромна — помочь Украине совместными усилиями и продолжать дискуссию с нашими партнерами, а также эффективно применять санкции, которые принял СовеСовет ЕС», — такой перевод слов Борреля дал его ассистент на выступлении.