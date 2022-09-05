Что известно о Лиз Трасс

Новым премьер-министром Великобритании и лидером Консервативной партии страны (а также третьей женщиной-премьером в британской истории) станет Лиз Трасс, занимающая пост главы МИД. О ее взглядах, карьере и хобби - в материале «Рамблера».

Политическая гибкость

Видео дня

Трасс родилась в Оксфорде в 1975 году, в семье «левых», как она сама их описывает, родителей - профессора математики и медсестры.

Благодаря родителям сама Трасс не всегда была консерватором - свои первые шаги в политике она сделала как либерал-демократ и член левоцентристской оппозиционной партии.

Вместе с матерью в детстве она ходила на митинги против премьера Маргарет Тэтчер и скандировала «Долой Мэгги!» (сейчас, как считают многие, Трасс пытается подражать Тэтчер).

Трасс была президентом либерал-демократов Оксфордского университета, где она изучала политику, философию и экономику, выступала за декриминализацию каннабиса и даже высказалась за отмену монархии на партийной конференции 1994 года.

Два года спустя Трасс совершила кардинальный разворот и вступила в Консервативную партию.

Позже она называла свое либеральное прошлое ошибкой: «У некоторых людей случаются секс, наркотики и рок-н-ролл, а у меня - либерал-демократы. Мне очень жаль».

Первоначально Трасс выступала против Brexit - выхода Британии из ЕС - но потом передумала и начала активно его поддерживать.

Колебания Трасс заставили многих задаться вопросом, искренне ли она придерживается своих убеждений или ее взгляды - просто то, что удобно в данный момент, отмечает Forbes.

Трасс активно критикует Россию. К примеру, она заявляла, что Британия «не успокоится, пока экономика России не деградирует, а суверенитет и территориальная целостность Украины не будут восстановлены».

Карьера и странности

После окончания Оксфорда Трасс работала бухгалтером в компаниях Shell и Cable & Wireless, в 2006 году была избрана советником в Гринвиче, на юго-востоке Лондона, а с 2008-го также работала в правоцентристском аналитическом центре «Реформа».

Лидер консерваторов Дэвид Кэмерон включил Трасс в свой список лучших кандидатов на депутатских выборах 2010 года и она выиграла выборы.

С момента начала работы в парламенте Трасс быстро поднималась по карьерной лестнице. Она занимала ряд должностей в кабинете министров при трех лидерах - Кэмероне, Терезе Мэй и Борисе Джонсоне. В 2012 году Трасс вошла в правительство в качестве министра образования, в 2014-м была назначена министром окружающей среды, затем стала первой женщиной-лордом-канцлером и министром юстиции.

Когда Джонсон стал премьером в 2019 году, Трасс была переведена на должность министра международной торговли. В 2021 году в возрасте 46 лет она перешла на одну из самых высоких должностей в правительстве, сменив Доминика Рааба на посту министра иностранных дел.

Некоторые люди критикуют социальные навыки Трасс, рассказывает Politico. Один депутат заявил, что Трасс имеет привычку стоять слишком близко к людям, когда разговаривает с ними. Некоторые инсайдеры издания описали ее как «странную в социальных взаимодействиях».

Обещания

В ходе борьбы за пост премьер-министра Трасс пообещала принять радикальные экономические меры в случае своего избрания, включая снижение налогов и сборов за энергию. Также она пообещала не вводить новых налогов и не бороться с кризисом стоимости жизни с помощью «подачек».

Семья, страсти и хобби

С 2000 года Трасс замужем за своим бывшим коллегой-бухгалтером Хью О’Лири, у них двое дочерей-подростков.

В недавнем интервью каналу GBNews Лиз Трасс назвала себя большой поклонницей караоке и музыки 80-х. Ее любимая песня - «I wanna dance with somebody» Уитни Хьюстон.

Как отмечает The Guardian, Трасс запомнилась рассказами о своих любимых сортах сыра - Stinking Bishop, Binham Blue и Wells Alpine, а также о любимом картофеле Norfolk Peer.