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5 сентября

Трасс поблагодарила Джонсона за противостояние Путину

Никита Бородкин

Новый премьер-министр Великобритании и глава Консервативной партии Лиз Трасс обратилась к своему предшественнику Борису Джонсону во время выступления по случаю победы на выборах. Как сообщает «Лента.ру», она поблагодарила коллегу за противостояние президенту России Владимиру Путину.

Трасс поблагодарила Джонсона за противостояние Путину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Борис, ты добился Брексита, сокрушил Джереми Корбина, внедрил вакцину и противостоял Владимиру Путину», — заявила она.

Трасс добавила, что Джонсоном восхищались везде — «от Киева до Карлайла». Кроме того, она поблагодарила своих однопартийцев за то, что они оказали ей доверие и избрали ее лидером Консервативной партии.

Напомним, что Трасс набрала 57,4% голосов, обойдя экс-канцлера Минфина Великобритании Риши Сунака. Джонсон подал в отставку в июле после череды скандалов, связанных с правительством Великобритании.

В мире,Джереми Корбин,Борис Джонсон,Владимир Путин,Консервативная партия,
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