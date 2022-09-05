Трасс поблагодарила Джонсона за противостояние Путину

Новый премьер-министр Великобритании и глава Консервативной партии Лиз Трасс обратилась к своему предшественнику Борису Джонсону во время выступления по случаю победы на выборах. Как сообщает «Лента.ру», она поблагодарила коллегу за противостояние президенту России Владимиру Путину.

«Борис, ты добился Брексита, сокрушил Джереми Корбина, внедрил вакцину и противостоял Владимиру Путину», — заявила она.

Трасс добавила, что Джонсоном восхищались везде — «от Киева до Карлайла». Кроме того, она поблагодарила своих однопартийцев за то, что они оказали ей доверие и избрали ее лидером Консервативной партии.