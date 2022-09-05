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5 сентября

Боррель: факт наличия европейской визы не гарантирует россиянам въезд в ЕС

ТАССиещё 17

Факт наличия шенгенской визы у российского туриста - это предварительное условие для въезда в ЕС, но не гарантия, что он сможет въехать в конкретную страну. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель, выступая в понедельник в видеоформате на межпарламентской конференции ЕС в Праге.

"Наличие шенгенской визы не гарантирует россиянам въезд в ЕС"
Фото: ReutersReuters

"Министры [иностранных дел ЕС] договорились [на неформальной встрече в Праге 30-31 августа], что страны ЕС должны обеспечивать контроль своих границ и всех въезжающих. То есть наличие визы - это не гарантия, что [российский] турист въедет в ту или иную страну. Это предварительное условие, но на границе он должен пройти контроль, и его могут не пустить", - сказал Боррель.

В мире,Общество,Жозеп Боррель,ЕС,
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