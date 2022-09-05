Во Франции рассказали о новых вариантах санкций ЕС против РФ

У стран Европейского союза (ЕС) есть варианты по введению новых санкций против России. Об этом рассказала глава МИД Франции Катрин Колонна, передает РИА Новости.

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«Европа уже приняла шесть пакетов санкций в отношении России, а также седьмой, хоть он официально и не называется седьмым», — напомнила французский министр.

Она уточнила, что у объединения есть варианты новых ограничений против российской стороны, в том числе индивидуальных.