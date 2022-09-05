Во Франции рассказали о новых вариантах санкций ЕС против РФ

У стран Европейского союза (ЕС) есть варианты по введению новых санкций против России. Об этом рассказала глава МИД Франции Катрин Колонна, передает РИА Новости.
«Европа уже приняла шесть пакетов санкций в отношении России, а также седьмой, хоть он официально и не называется седьмым», — напомнила французский министр.
Она уточнила, что у объединения есть варианты новых ограничений против российской стороны, в том числе индивидуальных.
Ранее депутат Европейского парламента Жордан Барделля заявил, что энергетические санкции стран Запада обогатили Россию и обернулись против стран ЕС. По его словам, рестрикции гораздо более болезненны для французского народа, чем для России, которая «теперь тонет в деньгах».