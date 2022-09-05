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5 сентября

Во Франции рассказали о новых вариантах санкций ЕС против России

Lenta.ru

У стран Европейского союза (ЕС) есть варианты по введению новых санкций против России. Об этом рассказала глава МИД Франции Катрин Колонна, передает РИА Новости.

Во Франции рассказали о новых вариантах санкций ЕС против РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Европа уже приняла шесть пакетов санкций в отношении России, а также седьмой, хоть он официально и не называется седьмым», — напомнила французский министр.

Она уточнила, что у объединения есть варианты новых ограничений против российской стороны, в том числе индивидуальных.

Ранее депутат Европейского парламента Жордан Барделля заявил, что энергетические санкции стран Запада обогатили Россию и обернулись против стран ЕС. По его словам, рестрикции гораздо более болезненны для французского народа, чем для России, которая «теперь тонет в деньгах».

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