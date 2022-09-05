Названа дата завершения миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Миссия делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) завершится во вторник, 6 сентября. Такую дату назвал РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Делегация 5 сентября еще работает, после чего ее миссия завершается, и они 6 сентября уезжают. Им оказано всяческое содействие. Мы заинтересованы в объективной и взвешенной оценке ситуации на АЭС», — сказал Рогов.
По его словам, сейчас на объекте находится делегация МАГАТЭ в составе 13 человек. При этом четкого понимания того, останутся ли представители международного агентства на Запорожской АЭС на постоянной основе, пока нет, подчеркнул Рогов.
1 сентября миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС, которая находится в подконтрольном Россией городе Энергодаре. Инспекция носит исключительно технический характер. Члены делегации осмотрели аварийные системы, блоки и дизельные генераторы станции.
МАГАТЭ зафиксировало факты обстрелов АЭС. Гендиректор миссии Рафаэль Гросси, обозначая сроки нахождения специалистов организации на ЗАЭС, подчеркнул, что они будут находиться там столько, сколько нужно.