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5 сентября

В Запорожье назвали дату завершения миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Lenta.ruиещё 13

Миссия делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) завершится во вторник, 6 сентября. Такую дату назвал РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Названа дата завершения миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Делегация 5 сентября еще работает, после чего ее миссия завершается, и они 6 сентября уезжают. Им оказано всяческое содействие. Мы заинтересованы в объективной и взвешенной оценке ситуации на АЭС», — сказал Рогов.

По его словам, сейчас на объекте находится делегация МАГАТЭ в составе 13 человек. При этом четкого понимания того, останутся ли представители международного агентства на Запорожской АЭС на постоянной основе, пока нет, подчеркнул Рогов.

1 сентября миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС, которая находится в подконтрольном Россией городе Энергодаре. Инспекция носит исключительно технический характер. Члены делегации осмотрели аварийные системы, блоки и дизельные генераторы станции.

МАГАТЭ зафиксировало факты обстрелов АЭС. Гендиректор миссии Рафаэль Гросси, обозначая сроки нахождения специалистов организации на ЗАЭС, подчеркнул, что они будут находиться там столько, сколько нужно.

В мире,Рафаэль Гросси,Владимир Рогов,МАГАТЭ,
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