Названа дата завершения миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

«Делегация 5 сентября еще работает, после чего ее миссия завершается, и они 6 сентября уезжают. Им оказано всяческое содействие. Мы заинтересованы в объективной и взвешенной оценке ситуации на АЭС», — сказал Рогов .

По его словам, сейчас на объекте находится делегация МАГАТЭ в составе 13 человек. При этом четкого понимания того, останутся ли представители международного агентства на Запорожской АЭС на постоянной основе, пока нет, подчеркнул Рогов.