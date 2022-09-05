В бундестаге заявили, что Россия не отдаст Крым

Заставлять российские власти отказаться от Крыма не является реалистичной целью, заявила изданию t-online немецкий депутат бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт.

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Она напомнила, что Россия является ядерной державой. Как считает парламентарий, если настаивать на том, что «русских нужно изгнать из Крыма», то «ужасная война» на Украине «будет продолжаться вечно». По словом парламентария, Москва держала свой Черноморский флот в Крыму десятилетиями, и она его не отдаст.

Вагенкнехт выразила уверенность, что ФРГ сама должна решать, в каких вопросах ей поддерживать руководство Украины, заявив, что Европа не заинтересована в дальнейшей эскалации. Это, по словам депутата, нужно донести до Владимира Зеленского. Кроме того, парламентарий высказалась за проведение переговоров между сторонами. Она сослалась на экспертов, которые считают, что Москва готова на такой шаг.