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2 часа назад

В бундестаге заявили, что Россия не отдаст Крым

Елена Прошина

Заставлять российские власти отказаться от Крыма не является реалистичной целью, заявила изданию t-online немецкий депутат бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт.

В бундестаге заявили, что Россия не отдаст Крым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она напомнила, что Россия является ядерной державой. Как считает парламентарий, если настаивать на том, что «русских нужно изгнать из Крыма», то «ужасная война» на Украине «будет продолжаться вечно». По словом парламентария, Москва держала свой Черноморский флот в Крыму десятилетиями, и она его не отдаст.

Вагенкнехт выразила уверенность, что ФРГ сама должна решать, в каких вопросах ей поддерживать руководство Украины, заявив, что Европа не заинтересована в дальнейшей эскалации. Это, по словам депутата, нужно донести до Владимира Зеленского. Кроме того, парламентарий высказалась за проведение переговоров между сторонами. Она сослалась на экспертов, которые считают, что Москва готова на такой шаг.

При этом депутат считает, что на Владимира Путина нужно оказать давление, чтобы он согласился на компромисс, «но Запад и Украина даже не пытаются это сделать». Вагенкнехт подчеркнула, для того, чтобы гибель людей прекратилась, необходима готовность к компромиссу с обеих сторон конфликта.

В мире,Сара Вагенкнехт,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Бундестаг,
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