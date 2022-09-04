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4 сентября

Британский миллионер бросил жену ради украинской беженки

Lenta.ruиещё 5

Бывший глава кредитной фирмы Wonga 52-летний миллионер Хакон Оверли бросил жену ради украинской беженки. Об этом сообщает The Sun.

В Англии миллионер бросил жену ради украинской беженки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации издания, предприниматель приютил женщину в своем поместье в графстве Суррей после начала специальной военной операции России на Украине. Всего через несколько недель после этого мужчина оставил свою жену Имоджен и детей и переехал к любовнице.

Ушедший от жены ради украинки британец поедет на Украину

Оверли, состояние которого оценивается Companycheck в пять миллионов фунтов стерлингов, как утверждается, был одним из тех, кто лоббировал в британском правительстве идею помощи украинским беженцам.

Ранее сообщалось, что житель британского Брэдфорда Энтони Гарнетт, бросивший жену ради поселившейся у них в доме украинской беженки, собирается поехать с ней на Украину.

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