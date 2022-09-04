В Англии миллионер бросил жену ради украинской беженки

Бывший глава кредитной фирмы Wonga 52-летний миллионер Хакон Оверли бросил жену ради украинской беженки. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, предприниматель приютил женщину в своем поместье в графстве Суррей после начала специальной военной операции России на Украине. Всего через несколько недель после этого мужчина оставил свою жену Имоджен и детей и переехал к любовнице.

Оверли, состояние которого оценивается Companycheck в пять миллионов фунтов стерлингов, как утверждается, был одним из тех, кто лоббировал в британском правительстве идею помощи украинским беженцам.