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4 сентября

МВД Великобритании: в стране могут вспыхнуть массовые беспорядки

Илья Родин

Экономический кризис в Великобритании может привести к массовым беспорядкам, столь же масштабным, как те, что были в 2011 году. Об этом пишет Daily Mirror со ссылкой на документ, подготовленный в Совете начальников Национальной полиции.

Великобританию предупредили о массовых беспорядках
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что 6 августа 2011 года в Великобритании начались массовые волнения. Формальной причиной для них стало убийство полицией наркодельца Марка Даггана. Беспорядки начались в Лондоне, затем перешли в другие крупные города. В результате пострадали десятки полицейских, были сожжены магазины и рестораны.

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Сотрудники полиции выразили опасения, что длительный экономический кризис приведет к всплеску преступности, а также к гражданским беспорядкам. Они призвали правительство принять необходимые меры для того, чтобы смягчить последствия кризиса.

Силовики предупредили также, что тяжелое экономическое положение в стране может негативно сказаться на государственных служащих, они станут более уязвимыми для коррупции, проще говоря, начнут брать взятки.

«Наш абсолютный приоритет — привлечь больше полиции на наши улицы, сократить преступность, защитить общественность и привлечь к ответственности больше преступников. Мы поддерживаем полицию, предоставляя ей ресурсы, необходимые для обеспечения нашей безопасности, включая набор 20 000 дополнительных полицейских», - подчеркнул представитель МВД.

По данным газеты, правоохранительные органы возлагают большие надежды на то, что завтра, 5 сентября, кресло премьер-министра достанется главе МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс. Они полагают, что дипломат сможет справиться со сложной ситуацией в стране.

В мире,Марк Дагган,ЕС,
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