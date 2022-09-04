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3 часа назад

Британцы пришли в ярость из-за российских цен на еду и отопление

Майк Габриелян

Британия пребывает в кризисном состоянии по сравнению с Россией. Рост цен на продукты, топливо и электричество стал для британцев нормой, а в России цены начали снижаться. К такому выводу пришел обозреватель The Sun Уилл Стюарт.

Британцы пришли в ярость из-за российских цен на еду и отопление
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Добро пожаловать в пострадавшую от санкций Россию, где цены СНИЖАЮТСЯ, в то время как британцы страдают от стремительного роста инфляции», - озаглавил Стюарт свою статью.

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«В августе цены на продукты питания в Великобритании росли самыми быстрыми темпами после экономического кризиса 2008 года, подскочив на 10,5% по сравнению с предыдущим годом. В июле продовольственная инфляция ускорилась до 9,3 процента. Но совсем иная картина в Москве, где с начала года цены на продукты питания упали на 11,3%», – отмечает автор.

Он пишет, что в России на полках магазинов стоимость капусты упала на 40% в 25 регионах и на 33% по всей стране. Картофель подешевел на 28%, свекла на 27%, виноград на 16%, бананы на 14%, помидоры на 14%, морковь на 13%, груши на 11% и яблоки на 6%.

Молоко, яйца, пакетированный чай и сахар в последнее время тоже подешевели.

«Картофель стоит 43 пенса за кг, яблоки — 1,86 фунта стерлингов за кг, а буханка хлеба — 57 пенсов — примерно вдвое дешевле, чем в Великобритании. Но некоторые товары стоят одинаково, например, говяжий фарш по 8,50 фунтов стерлингов за кг», - отмечает Стюарт.

Помимо роста цен на продукты питания британцы столкнулись с ростом цен на топливо. В июне неэтилированный бензин стоил 1,91 фунта стерлинга за литр, в то время как в России он стоит от 63 до 78 пенсов за литр.

Также в Британии выросли счета за электроэнергию. В России средний месячный прирост составил 10%, а в Великобритании счета за электроэнергию, как ожидается, вырастут на 80%.

По наблюдениям британского журналиста, в России люди платят за коммуналку не более 10% от заработка, и у них есть горячая вода 24 часа в сутки.

«Жизнь идет своим чередом, ночные клубы переполнены, бары переполнены, а речные лодки битком набиты гуляками», - отмечает Стюарт.

При этом он ссылается на британских экономистов и политологов, которые обещают ухудшение жизни в РФ и уверяют, что санкции скажутся на экономике России в следующем году или позже.

В мире,Общество,Уилл Стюарт,
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